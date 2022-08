La plaça de la Sardana d’Olesa va acollir l’última de les vetllades del cicle estiuenc de Sardanes a la Fresca d’enguany, organitzat per l’ACF Olesa Sardanista. En aquesta ocasió, els assistents i balladors, que van omplir la plaça de gom a gom, van poder gaudir de la cobla Vila d’Olesa. Aquest cicle ha omplert la plaça del municipi de sardanes cada dilluns de juliol a partir de dos quarts de deu de la nit, on s’han escoltat diferents cobles d’arreu de Catalunya. Ara, l’entitat fa una aturada per vacances abans de retornar a l’activitat habitual el mes de setembre.