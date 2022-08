L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i el CIO Cal Gallifa organitzen un curs de logística que inclou també l’obtenció del carnet de carretoner. Aquest curs és dirigit a persones inscrites al SLO com a demandants, i es desenvoluparà els dies 15, 20, 21, 26, 28 i 29 de setembre, de les nou del matí a les dues del migdia a Cal Gallifa. La formació consta de trenta hores, vint de les quals es destinaran a la formació en logística i les altres deu en la de carretoner. És necessari tenir carnet de conduir. Per a més informació o bé per a apuntar-s’hi, cal visitar la web de l’Ajuntament o bé contactar amb el correu del CIO Cal Gallifa, cio@santjoanvilatorrada.cat