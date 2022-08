La colla castellera dels Tirallongues de Manresa van actuar dissabte a Millars, comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord, juntament amb els Castellers del Riberal i els Castellers de Figueres amb motiu de la Festa Major d‘aquesta mateixa localitat.

Els manresans van viure un cap de setmana molt especial i emotiu. Després de tres anys de no poder-hi actuar, els Tirallongues tornaven a la plaça a on van descarregar per primera vegada en la seva història el primer castell del 4 de 8, el dia 5 d‘agost del 2017.

La colla local dels Castellers del Riberal van sorprendre als Tirallongues quan aquests descobrien a plaça, una placa commemorativa rememorant aquesta cita històrica dels manresans. En aquesta placa també hi fa referència al primer castell de 3 de 7 amb agulla que aconseguia descarregar els Castellers del Riberal en la mateixa diada i a la gran germanor que sempre hi ha hagut entre les dues colles amb una frase que hi diu: «Una amistat que ho fa tot possible!». Un acte que va emocionar a la colla manresana i que va fer saltar les llàgrimes de més d‘un casteller i d‘una castellera.

La colla manresana van mostrar-se molt satisfeta pels resultats obtinguts a plaça, perquè van aconseguir portar de nou diverses estructures de set pisos fora de casa. En aquest cas van mostrar un 4 de 7 amb una estructura molt rodada de castellers i amb un 3 de 7 molt lleuger treballant per les properes estructures de vuit pisos. També, van consolidar el pilar de 5 i un nou 2 de 6 amb vistes posades al 2 de 7 com a objectiu per a la Festa Major de Manresa. Els manresans assolien també una gran assistència de castellers i castelleres aportant un centenar de camises a plaça.