El Banc de Sang de Manresa comença la campanya de donació d’estiu d’enguany. Amb el lema «Viu i Fes Viure», es fa una crida a tothom qui pugui donar sang perquè s’apropi al nostre punt de donació. A l’estiu, per culpa de la represa de la normalitat postpandèmica i els viatges programats, es calcula que hi haurà un descens de les donacions d’un 30% durant les properes setmanes, més que en els anys anteriors. També es diu que entre juliol i agost es necessitaran 40.000 donants de sang per donar resposta als tractaments dels malalts. El Banc de Sang i Teixits de Manresa obre els dilluns, dimecres i dijous de 9 h a 20 h. Cal cita prèvia a donarsang.gencat.cat