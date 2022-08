Una quinzena de persones van participar en la visita guiada a la Torre de la Petita de Berga, una de les visites guiades de «Berga viu l’estiu!». El guia cultural, Toni Gol, va fer un repàs sobre la història i les característiques de la torre i el polvorí, tot recordant el passat carlí de la capital berguedana. El 27 d’agost es durà a terme la visita «Sant Pere de Madrona, l’ahir i l’avui», es tracta d’una visita guiada a l’antiga parròquia de La Valldan per conèixer el passat i el present d’aquesta església situada a la serra de Queralt. Les places per participar en les visites guiades són limitades i cal inscriure’s prèviament per telèfon 93 821 13 84 o per correu electrònic a aj022.ofturisme@ajberga.cat.