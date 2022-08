A l’estiu, el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP) dels Hostalets de Pierola, obre cada dia, excepte dilluns, amb visites guiades adaptades a persones de qualsevol edat. Una oferta per descobrir els secrets paleontològics dels Hostalets de Pierola, tallers per als més petits per poder aprendre sobre els fòssils i els animals del passat. Es poden fer les reserves a través del formulari disponible a la web crip.cat