Malgrat la calor intensa, durant les tardes de juliol va ser habitual veure jovent pel nucli o la zona esportiva de Sant Salvador de Guardiola. A banda del casal d’estiu de la Guardiolenca, va ser la cinquena edició del Juliol Jove, que es referma com una alternativa d’oci, lleure i aprenentatge per al jovent del municipi. Enguany es va recuperar la sortida a Port Aventura en la qual van participar una cinquantena de joves. Les activitats més reeixides van ser el cinema a la fresca, l’Escape Room exterior de la companyia Scape City Box, el taller de «Cuina sense pares», el curs d’iniciació als castells amb els Castellers de Santpedor, la pintada del mural jove amb la col·laboració de l’artista Aina Sallés, la gimcana feminista «Escape City» de l’empresa Gaudire i el sopar festiu que es va celebrar a La Sala per cloure l’edició. També es van repartir una seixantena de samarretes commemoratives del Juliol Jove 2022.