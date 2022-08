Promoció Econòmica de Vilanova del Camí ha obert inscripcions per a un nou curs de formació que portaran a terme a mitjans de setembre per introduir l’alumnat en l’ús de TikTok per a negocis. És un taller completament gratuït i es dirigeix a persones emprenedores que volen donar a conèixer els seus serveis o productes a través de TikTok. Les classes s’han programat per als dies 12 i 19 de setembre, de 9.30 a 13.30 h, al Centre d’Innovació Anoia.

El curs l’impartirà Mertixell Farrés Garcia, de Coaching Tecnológico. Les inscripcions es poden fer en línia a vilanovaenlinia.cat, al telèfon 93 805 44 11 (ext. 5) o a peconomica@vilanovadelcami.cat