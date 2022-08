El dissabte 20 d’agost i el diumenge 28 d’agost s’ha programat una visita guiada al poblat ibèric del Cogulló, a Sallent. Un dels jaciments ibèrics més importants de la Catalunya central, inserit en la ruta dels ibers. La visita guiada permetrà conèixer el jaciment arqueològic situat dalt d’un estratègic turó de 476 metres. A més, des del turó on hi ha el jaciment la vista és excepcional, amb un ampli domini visual del pla de Bages, Montserrat, la vall del Llobregat i els Pirineus. La visita serà a les 10 del matí i té una durada aproximada d’una hora. És imprescindible fer la reserva prèvia a entrapolis.com. El cost de la visita guiada és de quatre euros o de dos euros per als residents a Sallent, Cabrianes i Cornet. Més informació a www.sallentturisme.cat