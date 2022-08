L’arquera martorellenca Lucía Ramos va prendre part en el Campionat d’Espanya de comunitats autònomes en cadet i absolut a l’aire lliure a Madrid. La seva millor actuació va ser la medalla de bronze en absolut per equips en arc recorb, amb Elia Canales i Núria Barberà i, amb la doble competició, va cloure el curs, l’últim per a ella en la categoria cadet. En la modalitat individual, es va classificar en la novena plaça en absolut, mentre que en mixtes va ser millor a la categoria cadet. La Federació Espanyola de tir amb arc li va entregar la medalla de plata de la Lliga Nacional (gràcies a les dues millors lligues i el campionat d’Espanya) i la medalla de bronze per equips en absolut. A la imatge, Lucía Ramos a l’esquerra.