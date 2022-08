L’església de Sant Andreu de Castellnou de Bages va acollir un dels concerts del 21è Festival AIMS. Per segon any l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona va fer parada a Castellnou per combinar el talent de l’alumnat amb el mestratge dels professors Peter Thiemann, Liana Gourdjia i Cecilia Bercovich. L’AIMS va oferir obres de Händel, Halvorsen i JS Bach.