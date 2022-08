Amb el sopar de festa major es va donar inici a la Festa Major Sant Roc de Castellnou de Bages. Després del pregó ofert per la comunitat ucraïnesa del municipi, uns dos-cents comensals van gaudir d’un àpat amb productes de proximitat servit per El Buc Castellnou. El grup Calle Habana va omplir de la millor salsa cubana un nucli històric ple de gom a gom, en el qual no hi van faltar mojitos oferts per El gust de la musica.