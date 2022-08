El tercer dia de la Festa Major de Martorell es va caracteritzat de nou per la gran afluència de públic als concerts. Mario Vaquerizo i la seva banda Nancys Rubias van conquerir a més de 6.000 persones al recinte del carrer de Josep Vilar amb un espectacle en el que no hi va faltat el xou i l’eclecticisme habitual de la banda madrilenya. De la seva banda, el popular Sevilla –que ja havia estat a Martorell com a monologuista l’any 2011 i com a pregoner al Carnaval d’enguany–, va tornar a pujar a l’escenari amb Mojinos Escozíos, presentant la gira d’enguany, «Los más grandes». I per tancar la nit, Rigo Pex (DJ Meneo) va portar els clàssics del pop convertits a ritmes electrònics i tropicals alhora. Durant tota la nit va romandre en funcionament el servei de bar –a càrrec del Club bàsquet La Mercè i el Rugby Club Martorell– i el Punt Lila.