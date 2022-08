El mes de juliol els clients de Bonpreu i Esclat van realitzar 298.751 donacions que van fer possible aconseguir 52.396 euros per l’entitat Fundesplai a través de l’Arrodoniment Solidari, una eina desenvolupada per Worldcoo. L’import aconseguit es destinarà a Fundesplai, una entitat que treballa per garantir el dret al lleure i la igualtat d’oportunitats en la infància i que atorga ajuts i beques per a menjador, colònies, activitats de lleure i reforç escolar. L’aportació a aquesta causa va ser possible gràcies a tot els clients que en efectuar el pagament de la seva compra a Bonpreu i Esclat amb targeta bancària, va arrodonir l’import final i van decidir, voluntàriament, fer aquesta donació. A la imatge, d’esquerra a dreta, Susanna Juan, responsable de RSC del Grup Bon Preu; Cristina Rodríguez, directora general de Fundesplai; i Eva Perán, KAM de Worldcoo.