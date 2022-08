El grup de caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix dues sortides per a demà, dilluns. El punt de trobada per a la caminada curta serà a les 7.50 h davant del CAP Sagrada Família. i per a la caminada excepcional (mitjana i llarga unificada durant el mes d’agost), a les 7.15 h al mateix lloc.

Per a la caminada excepcional del mes d’agost, els caminaires es dirigiran amb cotxe fins a la Colònia Rosal . Un cop allà, recorreran la Via verda del Llobregat fins a l’ermita de Pedret, en un recorregut d’11,50 quilòmetres i una durada de tres hores. Durant el mes d’agost, la destinació de la caminada curta es decidirà abans de sortir.