L’Oficina de Turisme de Santpedor ha programat pel dissabte, 3 de setembre, a les 10 del matí, l’activitat familiar «Insectes i bestioletes» a l’Aiguamoll de la Bòbila. Es tracta d’una activitat especialment adreçada a infants d’entre 3 i 7 anys. Es farà una passejada pels Aiguamolls d’observació i recollida d’insectes i bestioles. A continuació, s’analitzaran amb el microscopi i, gràcies a uns insectes gegants i altres animals de plàstic es farà una classificació de què són insectes i què no. A partir d’això, es farà una descoberta de com són els insectes i algunes de les seves característiques. Posteriorment, s’alliberaran per tornar-los al seu medi. Cal inscriure’s prèviament a la web de l’Ajuntament de Santpedor.