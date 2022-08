Després d’haver-lo postposat en dues ocasions per mal temps, finalment es va celebrar el Festival Holi a Castellnou de Bages organitzat per l’Associació Pere Santacreu amb motiu de les festes d’estiu del Serrat. Jordi Callau va fer gaudir grans i petits amb el seu espectacle de música i color, que va continuar amb una festa de l’escuma. En acabat, es va servir una xocolatada per recuperar forces.