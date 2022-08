Aquest mes de setembre engeguen les noves caminades per l’entorn natural i rutes urbanes dins el projecte «Olesa, Fem Salut!». El programa té com a objectius promoure l’activitat física en l’entorn urbà i natural del municipi, així com transformar l’espai públic per fer-lo més saludable i accessible, i valorar l’efecte en la salut de les persones que practiquen activitat física regular. A partir d’avui, es podran començar a fer les inscripcions.

La primera caminada serà el dijous, 15 de setembre, amb un recorregut de dificultat baixa que anirà pel camí del riu per la zona de Vilapou: camí de vianants al Cementiri, àlbers de Can Singla, Roca de la Mona, àlbers de Can Singla, camí del riu, camí provisional a l’areny del Molí, areny del Molí i Ce mentiri Vell. La sortida serà des de la plaça de Fèlix Figueras i Aragay, a les 09.15 h. La primera ruta urbana serà el proper 13 de setembre amb l’objectiu de descobrir espais singulars de la vila. La sortida serà a les 9.30 h des de la plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Cal inscripció prèvia, com a màxim dos dies abans de l’activitat, a travès de la plataforma Vivetix.