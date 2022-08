La Colla dels Tres Mil va ascendir una de les grans muntanyes del Pirineu, el pic de la Maladeta Oriental, de 3.312 metres d’altitud, al Parc Natural Posets-Maladeta, a la província d’Osca. El grup va iniciar el recorregut després de fer nit al refugi de la Renclusa. Ja de matinada van iniciar el llarg ascens al cim, passant primer pel Portillon Superior, cap a la glacera de l’Aneto. Després de flanquejar els contraforts de la Cresta de los Portillones, van arribar a la bretxa d’Abadías, on van començar l’atac definitiu al cim, aconseguint finalment coronar la Maladeta Oriental. Encara van tenir temps per ascendir el cim proper de la tuca d’Abadías, de 3.271 m, abans de començar el llarg descens cap el refugi. Per tancar el programa, al dia següent, van pujar el pic Salvaguardia de 2.736 m, a la zona del pla de la Besurta. En la imatge, la Colla dels Tres Mil al cim de la Maladeta Oriental.