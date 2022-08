L’Ajuntament d’Olesa torna a organitzar una excursió nocturna fins al pla del Fideuer, amb el mateix itinerari que s’havia previst per anar a veure els Perseids, el 13 d’agost. En aquest cas, l’activitat va quedar suspesa per l’activació de la Generalitat de Catalunya del nivell 3 del Pla Alfa, que indica nivell extrem de perill d’incendi. Per aquest motiu, el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament ha decidit crear una sortida guiada que se celebrarà demà, dissabte, i que té l’astronomia com a fil conductor.

El recorregut de nou quilòmetres i de dificultat mitjana s’iniciarà a les 20 h des de l’aparcament del pavelló municipal Salvador Boada. Es farà una xerrada d’iniciació a l’astronomia i també es donarà informació de temes mediambientals. Està previst que l’activitat acabi aproximadament les 00.30 h. Per participar en la sortida cal portar aigua, sopar, calçat, llanterna i roba adequada (és recomanable dur roba d’abric). La inscripció és gratuïta i es pot fer a través del correu electrònic rutes@olesademontserrat.cat