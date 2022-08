Després d’una primera edició de les passejades per la Cinglera del Capelló il·luminada, on més de 1.000 persones van poder descobrir i gaudir d’aquest espai patrimonial, l’Àrea de Promoció turística impulsa una segona edició, enguany incorporant nous espais, recorreguts, ambientació i ampliació del temps de visita. Hi haurà passejades per la cinglera il·luminada els dies 3 i 4 de setembre, a les 21.30 h, 22.15 h i 23.00 h. L’accés a les passejades per la cinglera es farà per la Ronda Capelló amb c. Divina Pastora. Per assistir-hi cal comprar els tiquets a entrapolis.com amb un cost de cinc euros.