Fins avui, es pot visitar l’exposició de pintura de la 56a edició del Concurs de Pintura Ràpida Al teu aire inclosa dins dels actes de la Festa Major de Moià. La sala d’exposicions El Casal acull els quadres guanyadors del concurs organitzat pel Cercle Artístic de Moià. El guanyador del primer premi va ser per Joan Carles Pérez Sullà, seguit de Narcís Sala Gascón, i Manel Doblas, en tercera posició. El premi aquarel·la va ser per Ramon Pujolà, i el premi comerç per Joan Tauleria. Júlia Juncadella va ser la guanyadora del premi juvenil.