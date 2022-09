Tot i que la pluja va fer perillar la proposta de Fiblades en el marc de la 40a edició de l’Ésdansa, el festival degà de la dansa d’arrel, el canvi d’emplaçament va fer que la proposta estrenada el dia 18 de juny a Sallent fos tot un èxit. Fiblades presenta una visió critica, contrastant amb tot el què s’ha pogut fer fins ara, explicant històries silenciades com l’abús, la jerarquia, l’explotació laboral o la homosexualitat contextualitzats en un sistema colonial reclús i opac. Aquesta visió presentada per Núria Hontencillas, es va guanyar el cor del públic, captant l’essència que representa l’espectacle. Fiblades, creat per la Llançadora, la nova xarxa d’arrel de la Catalunya central formada pels esbarts Nou Sant Jordi de Gironella, Dansajove de Navàs i l’Esbart Vila de Sallent, forma part del Pla d’impuls a la dansa d’arrel dins de la línia de Suport a la creació.