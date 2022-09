L’Associació Nord de la Dona de Manresa inicia un nou cicle de taller d’autodefensa el mes de setembre. El cicle de quatre sessions s’iniciarà el 26 de setembre, d’11 a 12.30 h. El preu per a sòcies serà de 5 euros, i de 8 per a les no sòcies. Per a més informació i inscripcions cal enviar un correu electrònic a norddona@gmail.com