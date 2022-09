Fins al 17 de setembre, Igualada viu la tercera edició del Festival Encambra’t, un curs i un festival que pretén fer arribar a tota la població, i sobretot als joves, la música de cambra. Els concerts que s’organitzen dins del festival aprofiten per donar a conèixer espais emblemàtics, no només de la ciutat d’Igualada, sinó també dels pobles de la comarca. Més d’una vintena de joves gaudeixen ja de la formació intensiva que s’imparteix a l’edifici de Cal Badia amb professors d’alt nivell com Pedro Rodríguez (violí), Luís Peña (violí), David Andújar (viola), Òscar Alabau (violoncel) o les membres del grup Neuma (Flautes). Avui, el Quartet Spirea dona el tret de sortida als concerts amb «Bartok, laboratori de folklore» al Santuari de la mare de Dèu de la Pietat, Escola Pia. Demà, el Museu de la Pell serà l’escenari del concert de camerata d’alumnes, «Wagner un nou paradigma».