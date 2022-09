L’entitat Súria Lluita va organitzar un conjunt d’actes solidaris a favor de la lluita contra el càncer. Els més esportistes van participar en el primer torneig de pàdel a les pistes municipals del municipi bagenc. Els participants es van endur una bossa de benvinguda, esmorzar i l’opció d’entrar en el sorteig d’un cap de setmana per a dues persones, una pala de pàdel i cervesa solidària La Pirata, entre altres. També, Súria Lluita va organitzar una matinal motera en la qual hi van participar més d’un centenar de motos que van rugir a la plaça de Sant Joan. Durant la jornada, els participants van visitar el Poble Vell, van gaudir de la música i d’un bon esmorzar. Per acabar, es van sortejar diferents objectes cedits per empreses.