Aquest setembre l’Ajuntament de Santpedor i l’associació Comerciants Units de Santpedor (CUSA) han signat el conveni de col·laboració 2022 per a l’impuls del teixit comercial al municipi. Enguany l’import ha augmentat un 60% respecte l’exercici anterior, una clara aposta del consistori per a contribuir en la dinamització i promoció del comerç local que considera un pilar fonamental per afavorir la cohesió econòmica i social del municipi. La CUSA disposarà de 2.500 euros per a portar a terme accions de promoció i difusió del comerç local a través de diferents actes, campanyes i promocions.