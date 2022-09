Diumenge passat, el més proper al 8 de setembre, festa del Naixement de la Mare de Déu, va tenir lloc la Festa Major de Viladordis. Diversos van ser els actes per celebrar la festa gran com una botifarrada popular i un gran ball amb l’actuació del solista Raül. La celebració al santuari que custodia la talla de la Mare de Déu va ser l’acte central en què enguany hi va predicar P. Francesc Riera, jesuïta que havia estat superior de la Comunitat de la Cova de Sant Ignasi. El P. Riera es va centrar en les actes del procés de canonització de Sant Ignasi on Viladordis surt esmentat vint-i-vuit vegades. L’eucaristia va ser presidida per Mn. Joan Antoni Castillo, quan fa dotze anys que és rector del santuari i parròquia de Viladordis. En representació de l’ajuntament, hi van assistir Valentí Junyent, primer tinent d’alcalde, i Núria Masgrau, regidora del consistori manresà; Josep Duocastella i David Parcerisa, van assistir en representació de l’Associació de Veïns. Mn. Joan Antoni va tenir paraules d’agraïment per a Josep Duocastella que deixa la presidència de l’Associació de Veïns i Casal de Viladordis.