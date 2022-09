El llac del parc de l’Agulla va ser l’escenari del concurs de pesca Quart Memorial Pelai Catllà, sota l’organització de l’Agrupació de Pescadors de Manresa. Hi van participar un total de quaranta-sis pescadors, que van competir al llarg del matí. Després del corresponent pesatge dels peixos (que van ser tornats a l’aigua vius), la classificació va quedar encapçalada per Albert Giralt Serena, que va aconseguir un pes de 9,600 quilos i la plus marca de 8,240 quilos; seguit de Faur Ioan Marian, amb un pes de 5,170 quilos, i en tercer lloc, Krzysztof Szczepah Gadziak, amb un pes de 3,530 quilos. Durant la jornada, Toni Massegú, regidor d’esports de l’Ajuntament de Manresa va fer acte de presència. Els guanyadors i participants van poder escollir entre diferents premis com canyes de pescar, una màquina de cosir, ampolles de vi i llonganisses, entre d’altres.