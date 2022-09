Per les Festes de Sant Ignasi de Manresa és tradició entregar un present als Ignasis i Ignàsies de la ciutat per la seva onomàstica. Enguany, els Ignasis i Ignàsies van rebre un obsequi on es pot veure una il·lustració de sant Ignasi, dibuixat per Galdric Sala, bufant les espelmes del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Malgrat que Ignàsia Raurich, una de les poques Ignàsies de la ciutat, no va poder assistir a la recollida del seu obsequi a la Ignasiada, ha volgut compartir la seva celebració. Raurich ha recreat el dibuix de sant Ignasi bufant unes espelmes amb el número 500.