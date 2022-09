Abrera obre les inscripcions als clubs de lectura de la biblioteca Josep Roca i Bros de la temporada 2022-23 per a infants de 1r a 6è de primària. La biblioteca ofereix tres clubs de lectura: miniclub, per a infants de 1r i 2n de primària, que es reuneixen el primer dimarts de cada mes; xiquiclub, per a infants de 3r i 4t de primària i es reuneixen el segon dimarts de cada mes; i, finalment, el club de lectura infantil, per a infants de 5è i 6è de primària que es reuneixen l’últim dijous de cada mes. L’objectiu és promoure el gust per la lectura i l’esperit crític. Inscripcions a la biblioteca Josep Roca i Bros, per correu electrònic a biblio@abrera.cat o al 93 770 08 81