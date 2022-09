Durant la Prèvia de la Festa Major de Sallent, es va celebrar la 9a edició de la competició de canoes, una activitat que aglutina cada cop més participants i on participa gent de totes les edats. Enguany van competir quaranta equips repartits en dues categories (sènior i familiar), que estaven formats per amics i amigues o bé famílies. Les edats dels concursants eren des dels 6 fins als 60 anys, i l’únic requisit que es demanava era saber nedar. La prova es va disputar a la zona del riu Llobregat, entre el Pont Nou i el Pont Vell, on la distància a recórrer era d’uns 350 metres. L’equip Los tres vagos va que dar en primera posició en la categoria sènior, seguit de Sexy Girls i Marbar, en tercera posició. Pel que fa a la categoria familiar, els CecBages Family van quedar en primera posició, seguits de Nimamola i Canombike 2. El lliurament de trofeus va anar a càrrec d’Oriol Ribalta, alcalde de Sallent; de Diego Miranda, Sílvia Tardà, Neus Solà, Cristina Luna, regidors i regidores del consistori; i de Joan Martí, tècnic esportiu.