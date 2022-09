La plaça de Viladomat de Berga va acollir la celebració de la 1a Trobada de Gent Gran de Berga. Les persones participants van compartir una tarda d’activitats que van consistir en una cantada de corals berguedanes i un berenar popular. En l’esdeveniment van participar tant persones a títol individual com usuaris i usuàries dels centres residencials i centres de dia de la ciutat. A més, es va fer entrega d’un obsequi a les persones participants: un ramet format per una flor i una oreneta elaborats amb materials reciclats. L’acte va ser organitzat per l’àrea de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa i va tenir la col·laboració d’entitats i associacions de veïns i veïnes de Berga.