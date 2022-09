L’Ajuntament de Martorell, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, continua donant suport al col·lectiu femení, duent a terme, per desè any consecutiu, el programa específic «Ocupa’t Dones». Un projecte de suport a la inserció laboral adreçat a dones amb dificultats d’accés al món laboral. Fins el 16 de setembre, vuit alumnes que participen en el curs «Tastet de neteja» aprendran les tècniques de neteja i desinfecció d’oficines, edificis, espais públics i centres sanitaris. A més, els coneixements per complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.