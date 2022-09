La Unitat Docent Multiprofessional de l’ICS Catalunya Central acomiadarà les residents d’Infermeria Familiar i Comunitària que s’han format durant els dos anys de pandèmia en els centres de salut del territori. Serà durant la segona part de la XI Jornada de Recerca i Docència, que tindrà lloc avui a la finca Urpina d’Ampans. El mes de maig passat ja es va fer el comiat de la darrera promoció de metgesses i metges, després de quatre anys de formació com a residents a la Catalunya Central. L’acte acollirà la presentació dels treballs finals de recerca de les vuit infermeres que tanquen la seva etapa de formació com a residents en centres d’atenció primària de l’ICS Catalunya Central: tres han treballat a Manresa, tres a Manlleu i Santa Eugènia de Berga, a Osona; i dues a Igualada. A banda, a l’acte també hi estan convidades residents d’Infermeria d’altres especialitats que s’han format a les unitats docents de Ginecologia i Obstetrícia, i de Salut Mental de la Catalunya Central.