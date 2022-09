Els més de 550 parells de sabates recollits pels veïns i veïnes, el comerç local de Sant Fruitós de Bages i les donacions de Vòlei Català que es van recollir durant la celebració del Campionat de Seleccions Territorials de Vòlei del passat mes d’abril, ha arribat a Uganda. L’associació sense ànim de lucre Kukura, va fer arribar el material a la comunitat de Gweri, situada als afores de Fort Portal, a prop de la frontera amb el Congo. A finals d’agost es va fer el repartiment de prop d’un centenar de sabatilles esportives i sabates als més petits de la comunitat, mentre que aquest setembre es va fer l’entrega d’uns 150 parells de mides de jove i adult. L’enviament del material a països com Uganda és el que comporta més dificultat a causa dels alts costos, per això la resta del material que encara queda per enviar, uns 300 parells de sabates, es traslladarà a Fort Portal a finals d’any, amb una nova tongada de voluntaris.