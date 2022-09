L’Ajuntament de Masquefa i el Banc de Sang i Teixits organitzen una nova jornada de donació de sang el proper dimarts, 27 de setembre. La donació tindrà lloc de 10 a 14 h i de 17 a 21 h a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo de Masquefa.

Per participar en la jornada de donació de sang cal ser major de 18 anys i pesar un mínim de 50 quilos.

El Banc de Sang i Teixits, a més, informa que per donar sang no cal estar en dejú i que a Catalunya es necessiten 1.000 donacions diàries per satisfer la demanda dels hospitals.

Per a donar sang només cal reservar cita prèvia a la pàgina web donarsang.gencat.cat/es/