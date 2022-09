Els pares de la monistrolenca Marta van fer el lliurament dels primers 18.136 euros recaptats en aquesta primera etapa de campanya, gràcies als tornejos solidaris de futbol, festes populars, venda de manualitats, rifes, etc. A la Marta li van diagnosticar un neuroblastoma amb tan sols 17 mesos, que va poder superar després de sotmetre’s a diverses intervencions i diversos tractaments. Deu anys més tard del primer diagnòstic, ella i la seva família van haver d’enfrontar-se a un tumor rabdoide que, aquesta vegada, no va poder superar. La seva família va impulsar la iniciativa «Per sempre Marta», al costat de l’equip de futbol A.E Monistrolenca, al qual ella admirava i animava sempre que podia, per recordar-la i ajudar a investigar el càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Una iniciativa que ràpidament va ser secundada per l’Ajuntament del seu poble, Monistrol de Calders, i per diverses entitats.