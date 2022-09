Més de 150 persones es van inscriure a la segona edició de la marxa solidària per la lluita contra el càncer a Castellbell i van aportar el seu gra de sorra per fer front al càncer i donar suport a tots els serveis de l’Asociación Española Contra el Cáncer. Per segon any, la marxa es va dur a terme dins dels actes de la Diada. Els participants van recórrer la ruta del romànic montserratí en un recorregut de 7 quilòmetres.