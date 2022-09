El passat cap de setmana es va celebrar l’Embosca’t Festival, un festival que uneix música i natura a través de quatre concerts de format íntim i singular. Amb la lluna plena de fons, Clariana va remoure sensacions creant una experiència que va fer vibrar el bosc. Més de 400 persones van presenciar l’esperat retorn del festival, vivint dues nits plenes de màgia i encant. La primera nit va estar protagonitzada per Donallop i Ferran Palau, una combinació d’atmosferes oníriques i flotants que la gent va escoltar amb molta delicadesa i atenció. Durant la segona nit, Mazoni i Mishima, dues de les bandes més consolidades del panorama català, van oferir un concert únic i corprenedor, on van col·laborar per primer cop realitzant dues versions inèdites de les seves cançons.