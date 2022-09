Quatre navarclins van fer un pelegrinatge fins a la Vall de Núria per demanar a la marededéu una prompta millora per una companya que pateix està malalta. Els navarclins van pujar pel camí vell de Núria que surt de la plaça de Queralbs. La colla va passar pel pont de Cremal, el salt del Sastre i la creu d’en Riba, per arribar finalment a la vall de Núria. Allí van visitar l’ermita de Sant Gil, la font del Dr. Pere Tarrés, i el santuari, on van dipositar uns ciris encesos i van pregar a la marededéu de Núria amb el desig i l’esperança que la companya es curi ben aviat.