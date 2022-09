L’Agrupació Excursionista de Martorell (AEM) posa en marxa el 31è Concurs de Fotografia de Muntanya i Natura. La gran novetat serà el retorn al format de votacions presencials, que es farà el 8 i 9 d’octubre al vestíbul de Cal Nicolau, coincidint amb el Roser. En canvi, la presentació de fotografies es farà en línia, per ordre d’inscripció i fins que s’arribi als 60 participants. Tothom qui vulgui podrà presentar una o dues fotografies en format digital jpg o jpeg, d’una mida mínima de 2 MB i en blanc i negre o en color a aem.amartorell.com/participa. Caldrà especificar si la imatge opta al premi general o al de sortides AEM (on només s’admetran fotos de sortides oficials programades pel club). Pel que fa als premis de la categoria general s’atorgarà un primer de 300 euros en material fotogràfic de Fotoprix; un segon consistent en un joc de motxilla, un aïllant i un val de 100 euros per gastar a Base Sayas, i un tercer que comportarà un val de 75 euros a Bio Bio Espai Natural. A la categoria de sortides AEM es premiarà amb dues ampliacions d’imatges en paper fotogràfic sobre foam de 50x100 cm a Còpies Martorell.