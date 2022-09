Navarcles va acollir un taller de defensa personal femenina i d’autoprotecció, el sisè dels vuit tallers gratuïts programats per aquest any, a la sala Tot per Ballar juntament amb l’escola de Taekwondo Navarcles. Les assistents van rebre consells d’autoprotecció i prevenció a la part teòrica i varies eines per repel·lir una possible agressió a la part tècnica. A finals d’octubre es realitzarà el setè taller.