L’escriptora, filòloga i conductora del Club de Lectura de la Biblioteca Martorell, Sílvia Romero i Olea, va presentar la seva darrera novel·la «La noia del retrat» en el mateix espai on coordina els grups de lectors i lectores. La presentació va anar a càrrec de Mercè Parera, directora de l’equipament. La novel·la narra el viatge i l’estada de Josep a la ciutat de Barcelona per trobar a la seva mare, qui el va abandonar quan era molt petit. La història explora l’interès per conèixer els orígens i els límits de les relacions familiars i enfronta dicotomies com l’amor i el sexe, el record i l’oblit, la culpa i el perdó.