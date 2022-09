La colla castellera dels Tirallongues de Manresa va actuar, dissabte, a la Festa Major d’Avinyó juntament amb els Castellers de Santpedor i els Picapolls de la Gavarresa.

Els manresans van tornar a portar a plaça castells de 7 pisos com a principal objectiu i mostrar així la bona progressió i el bon moment de la colla. Per aquesta fita els de la camisa ratllada van tornar a presentar un bon nombre de castellers i castelleres a plaça. Un cop més, una diada en què s’aprofitava per estrenar castellers en noves posicions dels castells.

Els Tirallongues van sortir amb dos pilars de 4 d’entrada i a primera ronda van descarregar un sòlid 3 de 7. A segona van carregar un 4 de 7, una estructura que cedia i feia llenya després de diversos tremolins en el tronc una vegada s’executava la descarregada, tot i la caiguda no es va patir cap conseqüència greu. Per la tercera ronda van descarregar un 4 de 6 amb agulla i van finalitzar amb un pilar de 5, molt parat i segur, i amb un pilar de 4 de sortida.

Els Castellers de Santpedor van descarregar un pilar de 4, un 4 de 6, un 4 de 6 amb agulla, un 5 de 6, i es van acomiadar de la seva participació amb un pilar de 4. Els santpedorencs també feien una prova del 4 de 7 pensant en la següent actuació a la seva Festa Major.

Els Picapolls de la Gavarresa van presentar un pilar de 4, un 3 de 5 net, un intent desmuntat del 2 de 5, un 2 de 5, un 4 de 5 net acotxaneta i es van acomiadar amb un pilar de 4.