Una cinquantena de persones procedents de diferents comarques de Catalunya van participar en la visita de guanyadors i guanyadores de la 12a edició de la campanya «Compra i descobreix Catalunya», un projecte col·laboratiu organitzat i coordinat per la Xarxa de Barris Antics amb projectes, formada per un total de 33 municipis, entre els quals Manresa –a través de la regidoria de Centre Històric– i amb el suport de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, organitza aquest esdeveniment. El premi que atorga la ciutat de Manresa consistia en un recorregut guiat pels carrers i places del Centre Històric de la ciutat, que va incloure la visita a alguns dels punts d’interès patrimonial que ofereix la ciutat com la basílica de la Seu. Els visitants van ser obsequiats amb una bossa amb informació turística, dolços del Pelegrí, així com un dinar al restaurant La Cuina, que va posar el punt final a la seva visita.