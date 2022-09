Un total de mil restauradors van gaudir de la Festa de la Verema de l’Oller del Mas, qui va agrair a tots els restauradors i amics la confiança després de dos anys difícils per al sector turístic i la restauració. El celler bagenc va organitzar la jornada professional per a clients i amics amb el tradicional sopar de verema. La jornada es va iniciar amb la «Gourmet Experience», un espai on els productors locals exposaven els seus productes. Més tard, es va celebrar la 4a edició del Tast a cegues, en la qual una quarantena de parelles van competir per encertar cinc vins de tot el món. La sorpresa de la nit va ser l’actuació d’uns mariachis que, abans d’acabar el sopar, van encetar la festa.