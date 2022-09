La colla excursionista de Vilanova del Camí va visitar la Cerdanya, concretament l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa, per dirigir-se cap als estanys de la Pera. El grup va iniciar la caminada per una pista de terra que els va dur a l’àrea recreativa de Pollineres, on van aprofitar per esmorzar. Rierols i prats amb grans exemplars de pi negre van acompanyar la colla durant el trajecte fins a l’estany inferior de la Pera. Un cop allà, els caminants es van dirigir cap al coll de Sant Vicenç i el cim del Perafita o tossal de la Truita de 2.753 m. Un cop el grup va descendir, va ser el moment de dinar al refugi dels estanys de la Pera i de desfer el camí cap a l’estació d’esquí nòrdic d’Aransa.