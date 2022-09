Els Castellers de Berga i els Nois de la Torre (Torredembarra) van guanyar la primera jornada del Concurs de Castells, celebrada ahir a Torredembarra. Les dues colles van descarregar els mateixos castells: el 7 de 7, el 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla, que els va permetre sumar 1.200 punts. El podi de la primera jornada el van completar els Castellers d’Esparreguera.

La trobada es va celebrar al pavelló Sant Jordi per la previsió meteorològica, que amenaçava pluja. La diada va tenir un ambient molt festiu i les graderies es van omplir per gaudir de l’espectacle ofert per les dotze colles participants.

Torrencs i berguedans van fer una actuació immaculada i van cobrir el concurs en tres rondes. Els locals van obrir plaça amb el 7 de 7, seguits del 5 de 7 i el 4 de 7 amb agulla.

Els Castellers de Berga van apostar d’inici pel 5 de 7, seguits del 7 de 7 i el 4 de 7 amb agulla. En haver executat les construccions correctament no van rebre cap penalització i això ha fet que s’hagi produït un empat.

La cocap de colla de Berga, Alba Cruanyes, va remarcar «el volum de gent» que van aconseguir arrossegar i també va posar de manifest que la colla els «pressiona més» per provar construccions superiors.

El podi de la jornada d’ahir el van completar els Castellers d’Esparreguera, que van descarregar el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i el 3 de 7 amb agulla en una actuació que va deixar molt satisfet el seu cap de colla, Joel Segura.

El Concurs de Castells d’enguany viurà el moment culminant el pròxim cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Dissabte hi participaran disset colles, mentre que el guanyador definitiu sortirà de la jornada de diumenge.