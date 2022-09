L’equip de Sport Fitness Nutrition va competir, juntament amb els millors atletes de tot Europa, a la 12a edició de l’Arnold Sports Festival Europe, un dels esdeveniments més grans de culturisme i fitness del món, que per segon any consecutiu es va celebrar a Sevilla, i que va ser creat el 1989 pel mateix Arnold Schwarzenegger. David Costa, de Sport Fitness Nutrition Manresa i l’únic català a la categoria. es va presentar com a atleta a Men’s Physique Master, on va compartir podi amb els millors atletes d’Europa. Finalment, va aconseguir la 4a posició en el campionat europeu, de manera que es converteix en professional tractant-se d’un campionat d’aquestes característiques.